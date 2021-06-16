«Ставят в вину, что я опорочила известного человека»: Проклова о травле на фоне скандальных признаний

Актриса уверена, что если кто-то вдруг решается на подобные откровения - он тут же становится изгоем.

В свежем интервью Елена Проклова вновь заговорила о своей непростой истории давно минувших лет. В беседе с Лерой Кудрявцевой актриса призналась, что в юности пережила домогательства со стороны очень известного артиста. Называть имен звезда не стала, но многие тут же признали в «печальном герое» именно Олега Табакова.

Позже на Проклову обрушилась волна хейта. Ее обвиняли в дешевом пиаре и желании напомнить о себе широкой публике. Однако нашлись и те, кто вступился за Елену, посчитав, что у таких историй нет временных рамок. Даже среди именитых персон нашлись те, кто поддержал Проклову, сойдясь во мнении, что умалчивать подобное нельзя. И совершенно не важно, сколько времени прошло. А вот, что сама актриса говорит о своих признаниях.

«Как и у большинства. Почти у каждой женщины есть драматические моменты, о которых хотелось бы забыть! Когда юные девочки переживают домогательства зрелых мужчин, в нашем обществе это принято скрывать. Если ты не скрываешь — ты изгой. И ужасно, что нет возможности доказать. Мне ставят в вину, что я опорочила известного и популярного человека. Как будто, если ты популярен, можешь делать все!» — приводит 7days слова Елены Прокловой.

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