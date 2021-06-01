«Перестала доверять мужчинам»: Проклова испытывала страх и ужас, когда у нее доходило до интима

Актриса Елена Проклова в программе «Прямой Эфир» на канале «Россия 1» заявила, что общество разделилось на два лагеря после ее откровений о домогательствах.
«Одни говорили: «Лена, зачем тебе нужна была эта головная боль?» Другие наоборот звонили и благодарили меня за то, что подняла эту тему. Это не случайное признание.
Проживая с этим в душе 50 лет, я вдруг поняла, что нужно менять отношения общества к этой проблеме. Это огромная проблема. В природе заложена похоть, но девочка в 15 лет мечтает совсем не об этом. Она мечтает об «Алых парусах», Ромео и Джульетте, принце на белом коне, а не о мужике, который справляет при ней свою нужду».
Как считает Проклова, в обществе должен произойти поворот.
«Хватит осуждать жертв. Говорить об этом неприятно? А пережить это приятно? Я рада этой шумихе. У меня всегда начинался страх и ужас, когда дело доходило до интима. Для меня это был ужас.
Мне хотелось, чтобы родители мной гордились. Я всегда испытывала стыд. Что об этом узнают и меня накажут. Я больше пятидесяти лет с этим прожила, и я рада, что освобождаюсь от этого. Я перестала доверять мужчинам», — заявила она.
Ранее в программе «Секрет на миллион» Елена Проклова заявила о домогательствах к ней в пятнадцатилетней возрасте известного актера. Имени она не назвала, но все поняли, что речь шла об Олеге Табакове.