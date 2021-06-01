«Перестала доверять мужчинам»: Проклова испытывала страх и ужас, когда у нее доходило до интима

«Одни говорили: «Лена, зачем тебе нужна была эта головная боль?» Другие наоборот звонили и благодарили меня за то, что подняла эту тему. Это не случайное признание.

Проживая с этим в душе 50 лет, я вдруг поняла, что нужно менять отношения общества к этой проблеме. Это огромная проблема. В природе заложена похоть, но девочка в 15 лет мечтает совсем не об этом. Она мечтает об «Алых парусах», Ромео и Джульетте, принце на белом коне, а не о мужике, который справляет при ней свою нужду».