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«Перестала доверять мужчинам»: Проклова испытывала страх и ужас, когда у нее доходило до интима

По словам актрисы, она всегда хотела, чтобы родители ею гордились.

«Перестала доверять мужчинам»: Проклова испытывала страх и ужас, когда у нее доходило до интима
Елена Проклова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Елена Проклова в программе «Прямой Эфир» на канале «Россия 1» заявила, что общество разделилось на два лагеря после ее откровений о домогательствах.

Олег Табаков
Олег Табаков. Фото: Globallookpress.com

«Одни говорили: «Лена, зачем тебе нужна была эта головная боль?» Другие наоборот звонили и благодарили меня за то, что подняла эту тему. Это не случайное признание.

Проживая с этим в душе 50 лет, я вдруг поняла, что нужно менять отношения общества к этой проблеме. Это огромная проблема. В природе заложена похоть, но девочка в 15 лет мечтает совсем не об этом. Она мечтает об «Алых парусах», Ромео и Джульетте, принце на белом коне, а не о мужике, который справляет при ней свою нужду».

Елена Проклова

Как считает Проклова, в обществе должен произойти поворот.

«Хватит осуждать жертв. Говорить об этом неприятно? А пережить это приятно? Я рада этой шумихе. У меня всегда начинался страх и ужас, когда дело доходило до интима. Для меня это был ужас.

Мне хотелось, чтобы родители мной гордились. Я всегда испытывала стыд. Что об этом узнают и меня накажут. Я больше пятидесяти лет с этим прожила, и я рада, что освобождаюсь от этого. Я перестала доверять мужчинам», — заявила она.

Ранее в программе «Секрет на миллион» Елена Проклова заявила о домогательствах к ней в пятнадцатилетней возрасте известного актера. Имени она не назвала, но все поняли, что речь шла об Олеге Табакове.

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