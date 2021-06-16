«Невероятно волнительно»: Макеева рассказала, когда на самом деле стала женой Малькова

Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились на даче у звезды прошлым летом. В начале марта мужчина сделал ей предложение руки и сердца, а в конце мая они организовали свадьбу в Крыму, а затем и венчание. Как призналась актриса в своем Instagram, женой Романа она стала гораздо раньше.

«Это был волшебный день! 6-го был дождь и холодно и 8-го был адский холод, а 7 мая словно Божье проведение была библейская погода. Это было сложно, но невероятно волнительно. Спасибо близким людям ,которые разделили с нами этот прекрасный день», — написала Макеева.

Напомним, ради Анастасии Роман развелся с женой, которая осталась жить в Словении с тремя детьми. Старшего сына Андрея он забрал к себе в Москву.

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