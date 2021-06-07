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«Мои мальчики рядом»: Макеева с мужем и пасынком украшают дачу

Кадрами актриса поделилась в своем Instagram.

«Мои мальчики рядом»: Макеева с мужем и пасынком украшают дачу
Анастасия Макеева. Фото: Global Look Press

После свадьбы в Крыму Анастасия Макеева с мужем и пасынком вернулась на дачу, собственно, с которой и начался ее роман с Романом Мальковым. Пара познакомилась прошлым летом, когда звезда театра решила достроить домик на своем участке, а бизнесмен с бригадой приехал в этом помочь. В своем Instagram Анастасия поделилась кадрами, на которых занимается рассадой цветов и озеленением участка.

Анастасия Макеева
Анастасия Макеева. Скриншот: instagram.com/makeevan

«Мои мальчики — Роман Мальков и Андрей Мальков — рядом. Главное, что все обязательно будет цвести и радовать нас», — написала Макеева.

Напомним, ранее актриса заявляла, что готовится к материнству. Она планирует пройти процедуру ЭКО, чтобы впервые в жизни родить ребенка.

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