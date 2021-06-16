В компании дирижера: Нетребко в платье с оптической иллюзией наведалась в ресторан

Оперная дива встретилась с Даниэлем Баренбоймом после концерта в Вене.

Анна Нетребко побывала на концерте сонат Бетховена в венской филармонии Музикферайн, где выступал ее друг, известный израильский дирижер, Даниэль Баренбойм.

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После выступления оперная дива отправилась с ним под руку в ресторан, чтобы отметить успех у зрителей и порадоваться встрече.

«Ура! Жизнь вернулась в Вену! Концерты, друзья, рестораны!» — написала артистка в личном блоге.

Для выхода в свет Анна Нетребко выбрала Х-силуэтное платье в черно-белую диагональную полоску с подчеркнутой талией. О таких моделях ранее высказывался Александр Васильев на шоу Первого канала «Модный приговор». Ведущий рассказал, что подобный принт был изобретен русской ученой Софией Беляевой-Экземплярской, он создает оптическую иллюзию, визуально сокращая объемы.

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