В компании дирижера: Нетребко в платье с оптической иллюзией наведалась в ресторан

Анна Нетребко побывала на концерте сонат Бетховена в венской филармонии Музикферайн, где выступал ее друг, известный израильский дирижер, Даниэль Баренбойм.
После выступления оперная дива отправилась с ним под руку в ресторан, чтобы отметить успех у зрителей и порадоваться встрече.
«Ура! Жизнь вернулась в Вену! Концерты, друзья, рестораны!» — написала артистка в личном блоге.
Для выхода в свет Анна Нетребко выбрала Х-силуэтное платье в черно-белую диагональную полоску с подчеркнутой талией. О таких моделях ранее высказывался Александр Васильев на шоу Первого канала «Модный приговор». Ведущий рассказал, что подобный принт был изобретен русской ученой Софией Беляевой-Экземплярской, он создает оптическую иллюзию, визуально сокращая объемы.