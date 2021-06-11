«Идеально все»: беременная Лиза Арзамасова в платье цвета карамели спрятала животик под изящными складками

Актриса Лиза Арзамасова готовится впервые стать мамой. Она уже ушла в декрет, отыграв на днях финальный для себя в этом сезоне спектакль на сцене Театра Наций.

Через несколько недель Елизавета подарит своему супругу, известному фигуристу и продюсеру Илье Авербуху сына или дочку.

Звезда сериала «Папины дочки» прекрасно переносит беременность, она настроена позитивно, ведет активный образ жизни и даже вместе с мужем совершила небольшое путешествие из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.

А желая запечатлеть себя в прекрасном состоянии ожидания малыша, Лиза Арзамасова отправилась на фотосессию, которая ее невероятно вдохновила.

В сторис Instagram будущая мама поделилась бекстейджем со съемок, рассказав, что они были прекрасными.

«В этом дне идеально все – начиная от незабудок, которые мне подарила Настя, и заканчивая молоком, которое оказалось на съемочной площадке», — поделилась в сторис Лиза Арзамасова.

Для фотосессии Елизавета выбрала платье цвета карамели без рукавов, складки которого слегка задрапировали ее округлившийся животик.

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