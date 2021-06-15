«Яйцо, Мороженое, Паук…»: победитель первого сезона «Маски» признался, что не сразу оценил шоу

Экс-солист коллектива MBAND и победитель первого сезона проекта телеканала НТВ «Маска» Анатолий Цой стал гостем youtube-шоу певицы Валерии «Почему я?». Поскольку ведущей тема «Маски» тоже очень близка, так как Валерия – член жюри шоу, разговор начался именно с этого.
Анатолий Цой признался, что не сразу оценил грандиозность проекта и хотел отказаться от участия в нем.
«Меня пригласили и говорят: вот есть маски — Яйцо, Мороженое. Паук… Мне было неловко. Вроде все рядом стоят знакомые мне люди. И я им должен отказать… Я же выходец с НТВ, когда-то победил в шоу «Хочу к Меладзе». И я спросил, а есть ли Лев. И когда сказали, что есть, я согласился», — сетовал артист.
По признанию певца, уже после первых программ он понял, насколько крутое шоу «Маска».
«На четвертом или пятом концерте я сам себе сказал: мне нужна только победа», — признался Анатолий Цой.
И добился своего. Судьи проекта до последнего не могли догадаться, кто выступает под маской Льва.
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