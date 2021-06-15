Пышная челка и белоснежная улыбка: Галкин в авто сделал свежее селфи с Пугачевой вблизи

В свои 72 года Примадонна выглядит невероятно молодо. Об этом говорил и историк моды Александр Васильев.

Максим Галкин на личной страничке микроблога поделился свежим селфи с Аллой Пугачевой. Надо отдать должное Примадонне, выглядит она моложаво. Об этом не раз говорил и историк моды Александр Васильев. Шоумен «подловил» возлюбленную вблизи, сидя рядом с ней в авто. Алла Борисовна кокетливо улыбалась, демонстрируя белоснежные зубки. Ровная кожа, светящиеся глаза, чуть подкрашенные карандашом в технике смоки-айс, пышная челка и вишневые губы с мерцающим блеском — все это можно рассмотреть на селфи с Примадонной.

Куда именно они направляются, Максим Галкин раскрывать не стал. Скорее всего, пара намеревается провести время с друзьями. Примадонна хотя и выбрала лаконичный аутфит — из ее лука видна только кипенно-белая блузка, — но не забыла и про украшения — роскошный браслет с каменьями и перстень.

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