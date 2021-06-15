Брюки-дудочки и белоснежная сорочка: в каком наряде 72-летняя Пугачева ходит по дому в деревне Грязь

Алла Пугачева в свои 72 года выглядит моложаво. Об этом не раз говорил и историк моды Александр Васильев. По словам искусствоведа, Примадонна заметно похорошела, и все благодаря замужеству. Рядом с шоуменом Максимом Галкиным певица расцвела и помолодела.

Даже по дому Алла Борисовна ходит в элегантных нарядах. К примеру, соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале говорила о том, что «старым халатам и тапочкам» наши женщины должны дать бой. Эвелина Хромченко не устает напоминать, что представительницам прекрасного пола уже давно пора пересмотреть домашний гардероб и заменить платья с заплатками на стильные и уютные луки.

Так, Алла Пугачева покрасовалась в подмосковном замке в деревне Грязь в белоснежном аутфите. Она отдала предпочтение узким брюкам-дудочкам и кипенно-белой блузе оверсайз, которая не сковывала ее движения.

Ни капли макияжа, легкая укладка и светлая цветовая палитра только омолодили лук Примадонны. В кадре она позировала с семилетним сыном Гарри.

Братик Лизы привел маму в столовую, чтобы угостить ее пышками с корицей и яблоками по собственному рецепту. Пугачева лакомится пирожками не так часто: она позволяет себе отведать мучное на свой день рождения. Исключение она готова сделать только ради детей. Отказать Гарри, который сам выступил в качестве кулинара, Примадонна не смогла.

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