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Брюки-дудочки и белоснежная сорочка: в каком наряде 72-летняя Пугачева ходит по дому в деревне Грязь

Примадонна последовала совету Эвелины Хромченко, которая убеждала модниц отказаться от «старых халатов и стертых тапочек».

Брюки-дудочки и белоснежная сорочка: в каком наряде 72-летняя Пугачева ходит по дому в деревне Грязь
Алла Пугачева и Валентин Юдашкин. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева в свои 72 года выглядит моложаво. Об этом не раз говорил и историк моды Александр Васильев. По словам искусствоведа, Примадонна заметно похорошела, и все благодаря замужеству. Рядом с шоуменом Максимом Галкиным певица расцвела и помолодела.

Даже по дому Алла Борисовна ходит в элегантных нарядах. К примеру, соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале говорила о том, что «старым халатам и тапочкам» наши женщины должны дать бой. Эвелина Хромченко не устает напоминать, что представительницам прекрасного пола уже давно пора пересмотреть домашний гардероб и заменить платья с заплатками на стильные и уютные луки.

Певица Алла Пугачева
Алла Пугачева лакомится пышками с корицей и яблоками в столовой. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Так, Алла Пугачева покрасовалась в подмосковном замке в деревне Грязь в белоснежном аутфите. Она отдала предпочтение узким брюкам-дудочкам и кипенно-белой блузе оверсайз, которая не сковывала ее движения.

Певица Алла Пугачева с сыном Гарри
По дому певица ходит в элегантных нарядах, брюки-дудочки и кипенно-белая блуза оверсайз невероятно стройнят фигуру Примадонны. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Ни капли макияжа, легкая укладка и светлая цветовая палитра только омолодили лук Примадонны. В кадре она позировала с семилетним сыном Гарри.

Певица Алла Пугачева с сыном Гарри
Постройневшая певица стала одеваться более моложаво. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Братик Лизы привел маму в столовую, чтобы угостить ее пышками с корицей и яблоками по собственному рецепту. Пугачева лакомится пирожками не так часто: она позволяет себе отведать мучное на свой день рождения. Исключение она готова сделать только ради детей. Отказать Гарри, который сам выступил в качестве кулинара, Примадонна не смогла.

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