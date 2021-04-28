«Мы совпали с тобой»: Ксения Алферова поделилась редким кадром в объятиях Егора Бероева

Актриса Ксения Алферова в Instagram поделилась редким кадром со своим супругом актером Егором Бероевым. На снимке муж и жена нежно обнимаются друг с другом. Они абсолютно счастливы вдвоем.

Актриса привела красивые строчки из стихотворения «Мы совпали с тобой» поэта Роберта Рождественского. Позже песню на эти стихи исполнил музыкант Игорь Николаев.

«Мы совпали с тобой, совпали. В день, запомнившийся навсегда. Как слова совпадают с губами. С пересохшим горлом — вода. Мы совпали, как птицы с небом. Как земля с долгожданным снегом совпадает в начале зимы, так с тобою совпали мы. Мы совпали, еще не зная, ничего о зле и добре». Ксения Алферова

«Вы прекрасная пара. Совпали на все сто процентов», «Приятно на вас смотреть и слушать. Света вам и любви», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ксения Алферова и Егор Бероев вместе уже много лет. У них есть общая дочь Евдокия. Она появилась на свет в 2007 году.

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