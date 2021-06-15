«У меня еще одна есть»: Сафонов сделал неожиданное заявление о своей личной жизни

Саша Савельева и Кирилл Сафонов некоторое время назад побывали в Махачкале, где занимались съемками небольшого постановочного фильма. Пока семейная пара не разглашает подробностей о ленте, но периодически делится некоторыми кадрами из закулисной работы над ним.

больше по теме «Подарили»: Клава Кока похвасталась трендовым головным убором с принтом в виде надписей В этом году бейсболки особенно популярны.

В этот раз певица решила повеселить своих поклонников шуткой мужа, который снимал свою благоверную прямо на дереве, а когда кто-то рядом попросил девушку быть осторожнее, он заявил: «Ничего, у меня еще одна есть!»

К счастью, выпускница «Фабрики звезд» не обиделась на супруга и даже напротив — попросила своих фолловеров досмотреть видео до конца, как раз до того места, где он решил подразнить публику.

Напомним, Савельева и Сафонов уже 11 лет счастливы в браке. Их сын Леон родился 22 марта 2019 года. Для бывшей участницы «Фабрики звезд» это первый наследник, для артиста — второй. Дочь Кирилла Анастасия от предыдущих отношений живет в США.

Смотрите также