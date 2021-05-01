Когда в семье любовь: Савельева показала, как проводит семейные выходные с сыном и мужем в Дагестане

Знаменитое кавказское гостеприимство редкого человека может оставить равнодушным. Вот и Саша Савельева покорилась красотой Махачкалы и радушием местных жителей.

Певица приехала в Дагестан в компании мужа актера Кирилла Сафонова и двухлетнего сына Леона. Звездная семья за одну поездку успела совершить пеший маршрут по горам, прогулялась у берега моря, попробовала местные кулинарные изыски и устроила небольшой релакс у озера с кормлением уточек.

Саша по традиции не стала показывать в социальных сетях лица своего наследника, лишь засветив на видео ножки ребенка, который сидел у нее на коленках, мирно покачиваясь.

Напомним, Савельева и Сафонов уже 11 лет счастливы в браке. Их сын Леон родился 22 марта 2019 года. Для бывшей участницы «Фабрики звезд» это первый наследник, для артиста – второй. Его дочь Анастасия от предыдущих отношений уже взрослая и живет в США.

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