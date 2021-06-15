«Подарили»: Клава Кока похвасталась трендовым головным убором с принтом в виде надписей

В этом году бейсболки особенно популярны.

Трудно выделить год, когда бы не пользовались популярностью бейболки. Однако этим летом данный головной убор особенно актуален. Как рассказала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала, сейчас на первый план вышли кепки миниатюрных размеров — в противовес предыдущим годам, когда в тренде считались большие экземпляры с крупным козырьком.

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Клава Кока — девушка динамичная, поэтому в ее модном арсенале имеется далеко не одна бейсболка. Одной из последних певица похвасталась в личном блоге. Это оказался черный головной убор, украшенный принтом в виде неоновых надписей розового, персикового, синего и салатового оттенков.

«А мне кепочку подарили», — подписала знаменитая блондинка выложенное видео в stories Instagram.

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