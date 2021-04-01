«Очень мелкие»: какие головные уборы будут актуальны этим летом, показала Хромченко

Они подходят и для мужчин, и для женщин.

Эвелина Хромченко в эфире шоу «Модный приговор» Первого канала представила публике головной убор, который будет в тренде эти летом. Причем носить его будут и женщины, и мужчины. Модным аксессуаром оказалась бейсболка, однако она не совсем обычна.

«В весенне-летнем сезоне – 2021 очень активную жизненную позицию демонстрируют бейсболки. Причем бейсболки, которые раньше были очень актуальны в крупном своем воплощении, в нынешнем сезоне очень мелкие. Именно такая мелкая, я бы сказала, жокейская форма бейсболки очень и очень актуальна нынешним летом. Если вы задумались о каком-то демократичном головном уборе, то это как раз он», — поведала стилист.

Ранее ведущая рассказывала о тренде на зеленый цвет, особенно актуальны в этом году такие цвета, как «груша», «нежная липа» и «нежная мята». Даже Александр Васильев не смог устоять перед этим модным течением и приобрел себе рубаху в популярном тоне.

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