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Женственно и стильно: Нетребко в голубой блузе с рукавами-воланами и черных джоггерах вышла на прогулку

Оперная дива знает, как выглядеть модно и ярко.

Женственно и стильно: Нетребко в голубой блузе с рукавами-воланами и черных джоггерах вышла на прогулку
Анна Нетребко. Фото: Global look press

Звезда мировой оперы Анна Нетребко готовится вновь блистать на сцене Мариинского театра. Здесь певица сыграет в опере Джузеппе Верди «Макбет» для успевших соскучиться по ней поклонников.

А пока знаменитость пакует чемоданы в Вене. Ее минувшие выходные прошли в кругу семьи. Она хозяйничала по дому, баловала мужа и сына вкусными блюдами собственного приготовления и изобретения, а также много гуляла. На одну из прогулок звезда нарядилась в голубую блузку с рукавами-воланами, придающими женственности образу, и черные джоггеры. Завершили образ яркая сумочка на цепочке и нюдовые мюли.

Анна Нетребко. Фото
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Ранее мы рассказывали о том, как вслед за Анной Нетребко приготовить запеченного окуня с фруктовым салатом. «Это восторг!», — заверяет оперная дива.

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