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«Это восторг!»: Нетребко раскрыла рецепт золотого морского окуня с фруктовым салатом

Оперная дива часто балует семью вкусненьким и с удовольствием делится рецептами с фанатами.

«Это восторг!»: Нетребко раскрыла рецепт золотого морского окуня с фруктовым салатом
Анна Нетребко. Фото: Global look press

Звезда мировой оперы Анна Нетребко успевает не только блистать на ведущих театральных сценах Европы, но и вести хозяйство. Дива сама готовит вкусные блюда семье, и довольно часто находит время, чтобы поделиться с поклонниками вкусными рецептами.

На этот раз Нетребко показала, что приготовила мужу и сыну на ужин. Это золотой окунь, запеченный в духовке, который она подала с фруктовым салатом. Рецепт не заставил себя ждать.

«Золотой морской окунь и салат с фруктами. Ну, с рыбой все просто — чуть посолить и целиком в духовку на 20 минут — все! А салат я придумала другой — без масла.

Мешаем листья салата, киви, зеленое яблоко, голубику и абрикос, добавляем лук порей или шалот, соль и приправляем ягодным или яблочным уксусом. Добавляем свежий базилик и чуть апельсинового сока! Это восторг!», — сообщила подписчикам в микроблоге дива.

Анна сопроводила рецепт аппетитными иллюстрациями блюда собственного приготовления. Многие фолловеры поблагодарили певицу за вкусную и полезную идею.

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