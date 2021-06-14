«Когда родился Ваган»: жена Евгения Петросяна озвучила свое отношения к прививкам сына

Чуть больше года назад молодая супруга известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова родила сына. Мальчика назвали в честь деда – Ваганом.

Татьяна периодически показывает наследника своей аудитории в Instagram, давая им возможность наблюдать, как растет и меняется сын одного из самых известных в России людей.

Молодая мама рассказала, что не разделяет модного сегодня критического отношения к прививкам и отказа от вакцинации. Что касается Вагана, то мальчику делают все положенные по календарю прививки. Такой подход Татьяна Брухунова считает разумным.

«Когда родился Ваган, у меня не было даже мысли, что он будет не вакцинирован, — поделилась жена Евгения Петросяна в Instagram. – Помню, педиатр с опаской уточнила: а какие именно прививки будем ставить?! Я ответила без колебаний: все. Хорошо понимаю, что это вклад в здоровье моего ребенка, и я не хочу и не буду им рисковать в угоду псевдознаниям».

Татьяна напомнила, что люди ее поколения в детстве прививались без каких-либо опасений, и теперь дают здоровое потомство.

«В Советском Союзе прививали всех «без вариантов», и надо сказать, наше поколение (говорю именно о своем временном витке) не только не превратилось в мутантов (как сейчас модно кричать из каждого мамского паблика), но вполне себе крепкое, мыслящее и дающее здоровое потомство», — заключила Брухунова.

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