«Не могу сказать, что я проснулась знаменитой»: Кети Топурия озвучила сумму своего первого гонорара

Певица призналась, что из-за популярности ей иногда приходится надевать маску.

Известная вокалистка, солистка группы A’Studio Кети Топурия стала гостьей youtube- шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка». Две молодые женщины готовили хачапури по-аджарски и в это время вели светскую беседу. В частности, Кети Топурия успела рассказать Ляйсан Утяшевой о том, как влюбилась в своего второго мужа Льва Деньгова, и пожаловаться на то, что ей сложно сбрасывать лишние килограммы после беременности.

Зашла речь во время кулинарного действа и о популярности. По признанию Кети, в своей родной Грузии она добилась известности еще в подростковом возрасте.

«Не могу сказать, что я прям проснулась знаменитой. Я жила, пела, что-то делала», — рассказала Топурия.

Звезда, кстати, уже и не помнит, какой гонорар ей заплатили за первое выступление.

«Кажется, сто долларов… точно не помню», — призналась певица.

Из-за популярности и постоянного желания огромного количества людей Кети Топурия начала закрываться.

«Это пришло с возрастом, — добавила Кети Топурия. — Сейчас иногда приходится надевать маску».

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