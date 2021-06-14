«Тело офигевает: куда мои килограммы и жиры?»: Кети Топурия не может избавиться от лишнего веса после второй беременности

34-летняя солистка популярной группы A’Studio Кети Топурия в январе этого года во второй раз стала мамой, подарив своему мужу Льву Деньгову сына Адама.

Звезда не скрывает, что за время беременности набрала целых двадцать килограммов. И за почти полгода, прошедшие после родов не ото всех смогла избавиться. Во время youtube- шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» Кети Топурия рассказала о том, что старается правильно питаться, пить много воды и не есть мучное.

«Четырнадцать килограмм у меня ушли очень быстро, — поделилась Кети Топурия. – Остальные пока никак не сбрасываются. Это так действуют гормоны после беременности. Мне об этом рассказывал врач в Америке, где я рожала дочку Оливию. Первый раз у меня также было. Надо просто пережить. Прошлый раз через 3-4 месяца все ушло. Тело просто офигевает: куда, куда мои килограммы, мои жиры. И начинает их блокировать».

Кети добавила, что просыпается обычно в половине одиннадцатого утра. На завтрак любит яичницу и помидоры. Хлеб в ее рационе бывает только при очень раннем подъеме, что случается нечасто.

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