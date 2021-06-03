В таком виде — редкость: Орбакайте в леопардовом трико делилась кадрами с дачи под Истрой

Кристина Орбакайте большую часть времени проводит в Штатах. В Майами у певицы есть своя недвижимость. При этом приезжая на родину, поп-дива может наведаться в гости к именитой маме и ее мужу шоумену Максиму Галкину. Примадонна с детьми — семилетними двойняшками Гарри и Лизой поселилась в подмосковном замке в деревне Грязь. За бывшей дачей бабушки приглядывает ее старший внук Никита Пресняков с женой моделью Аленой Красновой. В Instagram Орбакайте делилась памятными летними кадрами, побывав на Истре. Дом примадонны находится в Малых Бережках.

В кадре певица позировала в леопардовом трико, куртке и футболке. В таком виде утонченную и элегантную Кристину Орбакайте увидишь не часто. Но на природе поп-дива позволила себе расслабиться. Особняк на Истре певица называет их родовым гнездом. Именно здесь рос ее старший сын Никита. Тут он познакомился со своей будущей женой Аленой Красновой. Ее дача находилась всего в 500 метрах от особняка примадонны. Так что молодые люди были соседями и жили поблизости.

«Хо-ро-шо! Дачная жизнь», — похвасталась певица. «Кристюха!! Вот полное ощущение, что родному человеку хорошо, и значит, и тебе хорошо!» — отметил композитор Игорь Николаев.

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