«Султан бы на руках унес в свои покои»: жена Халита Эргенча в мокром бикини сверкнула пышным бюстом

Жена Халита Эргенча после вторых родов — у пары есть сыновья Али и Хан — заметно поправилась. В микроблоге звезды сериала «1001 ночь» хейтеры то и дело писали, что Бергюзар Корель публикует снимки, не скрывая проблемных зон своей фигуры — целлюлита, растяжек. Сама актриса к этому относилась спокойно. Она продолжает радовать поклонников пляжными кадрами в поддержку бодипозитива.

На одном из таких пикантных снимков Бергюзар предстала в алом мокром купальнике, блеснув пышным бюстом. Поклонники Корель уверены, что Халит Эргенч вполне доволен такой «трансформацией» жены. Ведь выглядит Бергюзар просто очаровательно, ей есть, что показать! Линию талии и бедер она умело прикрыла, а вот роскошное декольте прятать не стала.

«Всем султаншам султанша», «Добилась бы от султана никаха», «Сулейман увел бы в свой гарем», «Хюррем была бы забыта», «Ей больше подходит титул Валиде», «Шикарная», «Фигурка отменная», «Султан бы на руках унес в свои покои», «Какая еще Хюррем? Тут и жена — бомба», «Классная какая, ни капли стеснения», «Милашка», — пишут фолловеры.

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