«Стал свидетелем подготовки»: Филипп Киркоров пришел на тренировку в центр Ирины Винер

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнителя Филиппа Киркорова появилась запись, в которой знаменитость поблагодарил главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

Артист отметил, что побывал на тренировке гимнасток перед Чемпионатом Европы. Поп-король понаблюдал за подготовкой россиянок к соревнованиям. В ярком персиковом жакете, белых брюках с разрезами на коленях и апельсиновых кроссовках с бейсболкой Филипп Бедросович с восторгом наблюдал за акробатическими элементами.

«Это было так символично, когда я приехал на тренировочную базу и узнал, что девочки готовятся к важному старту в Варне! Мне было важно поднять дух и поддержать перед отъездом именно в Болгарию, мою вторую Родину», — отметил Киркоров.

Исполнитель признался, что восхищается трудом гимнасток и их тренера — Ирины Винер-Усмановой. Певец поздравил сборную с победой в групповых упражнениях:

«Поздравляю сборную России по художественной гимнастике с победой на Чемпионате Европе! Счастлив, что стал свидетелем подготовки гениальной команды под руководством несравненной Ирины Винер. Всегда буду аплодировать стоя этой великой женщине».

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