«Да еще друзей приведу»: Филипп Киркоров пообещал прийти во МХАТ на спектакль с участием Ольги Бузовой

Ольга Бузова в последние месяцы просто нарасхват. Звезда отметилась во втором сезоне шоу «Маска», где в костюме Розовой Пантеры дошла до шестого выпуска. Затем Ольга объявила, что станет наставником программы «Х-фактор» на белорусском ТВ. После стало известно, что Бузова примерила на себя роль футбольного арбитра. Ну а неделю назад звезда объявила, что готовится выйти на сцену МХАТа имени Горького в спектакле «Чудесный грузин».

Стоит отметить, что премьерные показы 11 и 12 июня в театре прошли при аншлаге. МХАТ продолжит сотрудничество с Ольгой Бузовой в новом сезоне. А актер Стас Садальский назвал работу Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» «недурственной».

Друг Ольги Бузовой Филипп Киркоров, пропустивший премьеру, пообещал, что обязательно посетит спектакль с ее участием.

«В первые же свободные дни в Москве обязательно схожу на спектакль, да еще друзей приведу. Если, конечно, найдем билеты. Говорят, все продано на несколько месяцев вперед», — написал Филипп Киркоров в комментариях к посту Стаса Садальского.

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