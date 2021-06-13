МХАТ заключит новый контракт с Ольгой Бузовой после аншлага «Чудесного грузина»

Приглашение поющей телеведущей Ольги Бузовой во МХАТ имени Горького стало настоящей сенсацией. 11 и 12 июня в театре прошла премьера спектакля «Чудесный грузин», в котором экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» исполнила роль певицы кабаре Беллы Шанталь.

Постановка имела оглушительный успех у зрителей, билеты на Ольгу Бузову ушли влет, а перекупщики продавали их по баснословным ценам.

Во МХАТе так впечатлены происходящим, что хотят подписать с актрисой новый контракт, чтобы та выходила на сцену и в грядущем театральном сезоне.

В храме Мельпомены все невероятно довольны работой с Ольгой Бузовой, так что та, скорее всего, появится в спектакле «Чудесный грузин» в сентябре этого года, со ссылкой на свой анонимный источник во МХАТе сообщает ФАН.

Кстати, Ольга и сама в Instagram дала понять, что не прощается с театром.

«Мы уходим в театральный отпуск, и вновь сыграем для вас 17 и 18 сентября, уже в новом сезоне», — сообщила звезда подписчикам.

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