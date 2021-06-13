«Лев Валерьевич собственной персоной»: Валерий Сюткин прогулялся с маленьким сыном по элитному поселку

В августе прошлого года 63-летний Валерий Сюткин и его 46-летняя жена Виола вновь стали родителями. У пары родился сын Лев. Для поклонников пары новость о прибавлении в семье стала полной неожиданностью, поскольку звездные супруги тщательно скрывали, что ждут наследника. Снимки беременной Виолы появились в Сети уже после того, как женщина родила сына.

Вот уже несколько месяцев пара наслаждается своей ролью молодых родителей и изредка показывает маленького Льва подписчикам Instagram.

На этот раз жена Валерия Сюткина запечатлела на видео фрагмент прогулки звездного отца с сыном. Лев сидит в коляске, пока счастливый папаша радостно катит ее по элитному поселку.

«Лето пришло! Мужчины на прогулке», — подписала видео в Instagram Виола Сюткина.

В кадре она спрашивает у мужа, нравится ли ему то, что происходит. Музыкант, разумеется, отвечает положительно.

«Погодка люкс просто, тепло», — восхищается за кадром молодая мама Виола Сюткина.

В какой-то момент она наводит камеру на сына, но показывает его так, чтобы в объектив не попало личико мальчика.

«Лев Валерьевич пьет компот. Вот он наш Лев Валерьевич собственной персоной», — комментирует женщина.

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