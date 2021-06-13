«Как же угораздило?»: Владимир Кузьмин попал в больницу с коронавирусом после прививки

Артист рассказал о своем самочувствии, выйдя на связь из госпиталя.

Сразу два известных вокалиста – Александр Буйнов и Владимир Кузьмин находятся на лечение в одном из госпиталей с диагнозом «коронавирус». Артисты успели привиться, так что болезнь протекает в легкой форме.

Обе знаменитости сами рассказали о госпитализации, выйдя на связь с подписчиками Instagram. Александр Буйнов поделился видео из палаты, показав, что она соединена с боксом, ведущим на улицу, куда ему пока нельзя.

«Выходить запрещено, но будем честны: как же хочется погулять», — говорит за кадром 71-летний певец.

Его тут же поддержали звездные коллеги.

«Санечка, держись! Как же угораздило? Голос бодрый, значит, скоро домой!» — написала певица Лолита. «Держись, Саня», — отозвался Игорь Крутой.

Чуть позже Буйнова о госпитализации сообщил 66-летний Владимир Кузьмин.

«Привет, я в госпитале, — написал музыкант в Instagram. — Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должна протекать спокойно. Чувствую себя нормально. Условия хорошие, гитара со мной!».

Владимиру Кузьмину поклонники и друзья также пожелали скорейшего выздоровления.

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