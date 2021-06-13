«Лежал бы сейчас в реанимации»: Александр Буйнов не пожалел о прививке от коронавируса

Артист Александр Буйнов рассказал, что помогает ему легко переносить болезнь. Знаменитость оказался в больнице с коронавирусом.

Исполнитель призналася, что в последнее время расслабился и почти не носил средства индивидуальной защиты. Певец поставил первую прививку и был уверен, что этого достаточно. Однако совсем недавно Буйнов угодил в больницу.

«Получил на юге отит среднего уха, потом все классически спустилось через нос в горло и в легкие. И вот эта дрянь нашла меня. А как же прививка, которую я делал в марте? Да если бы не она, то лежал бы сейчас в реанимации под ИВЛ! Так сказал главный врач военного госпиталя в Одинцово», — рассказал артист в своем микроблоге.

Буйнов добавил, что обязательно поставит вторую прививку, как вылечится. Согласна с исполнителем в необходимости прививки и актриса Светлана Немоляева. Благодаря профилактике артистка в свои 84 года может не прерывать работу в театре. К слову, Немоляева это не сразу осознала. Только благодаря строгим наставлениям сына артистка все же обратилась в поликлинику за прививкой.

«Я все время откладывала прививку – то съемки, то гастроли, то спектакли. Сын мне позвонил и сказал волевым решением: «Завтра ты идешь и все». Я сделала и очень благодарна ему. Перенесла легко – играю спектакли, снимаюсь», — пишет «Комсомольская правда».

Среди знаменитостей прививку также сделали актриса Чулпан Хаматова, пародист Максим Галкин, певица Алла Пугачева и музыкант Баста.

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