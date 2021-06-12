«Живу не по дням недели, а по событиям и числам»: Бузова призналась, что ей не терпится выйти на сцену

Певица и телеведущая, начинающая актриса Ольга Бузова призналась, что в последнее время живет просто в сумасшедшем графике. После выхода на сцену МХАТа она провела вечер с самыми близкими людьми – мамой и сестрой. По радостному случаю был устроен салют.

«Живу не по дням недели, а по событиям и числам. Вчера был шикарный день и еще замечательный вечер с семьей. Поздравляю всех с Днем России. Болеем за Россию в матче с Бельгией. А в 19.00 жду вас всех во МХАТе. Уже не терпится выйти к вам на сцену в роли Беллы Шанталь».

Ольга Бузова

«Мамочка у вас такая красивая и счастливая», «Ольга, вы большая молодец», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ольга Бузова сыграла в постановке «Чудесный грузин» роль шпионки Беллы Шанталь. За два выхода на сцену МХАТа имени Горького она заработает порядка полумиллиона рублей. Первый спектакль, состоявшийся 11 июня, прошел при полном аншлаге. Зрители стоя аплодировали звезде.

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