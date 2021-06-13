«Большие понты и пиар»: Куликова прониклась отдыхом на Мальдивах, показав селфи без макияжа

Мальдивские острова давно облюбовали многие российские звезды. В числе завсегдатаев курорта – Анастасия Волочкова, Анфиса Чехова, Настя Каменских и другие. Решила отдохнуть там и актриса Мария Куликова. В своем Instagram она поделилась селфи без макияжа, а также рассуждениями на тему курорта.

«Я почему-то была уверена, что магия Мальдивских островов – это больше понты и пиар…

Ничего подобного! Это уникальная история, ни на что не похожая! Если ты на территории с правильной локацией, конечно. Все настолько хорошо, что я уже бронирую январские каникулы!», — написала Куликова.

Напомним, звезда сериала «Склифосовский» воспитывает единственного сына Ивана от актера Дениса Матросова, с которым она рассталась в 2015 году. Мальчику в этом году будет десять лет.

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