«Мы с ним договорились»: Мария Куликова поделилась, как приучила сына вести себя хорошо

Звезда сериалов Мария Куликова рассказала о том, каким послушным растет ее сын Иван. Приходя с мамой на съемочную площадку или в театр, 9-летний мальчик сидит тихо и не заставляет родительницу отвлекаться на него. В учебе паренек тоже отличается примерным поведением.

«Всегда благодарю сына за то, что мне не приходится краснеть, меня не вызывают в школу из-за его поведения, — поделилась 43-летняя актриса с изданием 7days. — В театре он сидит тихо, потому что мы с ним договорились: спектакль может не понравиться, и фильм может не понравиться, но вести себя нужно хорошо. Я говорю: «У тебя может быть своем мнение, но давай ты его выскажешь дома за ужином, и мы все подробно обсудим».

Артистку спросили следует ли она модной родительской тенденции платить ребенку за хорошие оценки. Мария ответила, что образование или уборка своей комнаты — это сфера ответственности сына. Но когда он зимой убирал снег на семейном участке за городом, она ему платила за это. Причем объем работы был довольно большой (чистка снега занимала более двух часов), и мама часто жалела Ваню, предлагая ему закончить, но упертый парень заявлял, что нужно доделать все до конца.

Куликова добавила, что раньше сын часто чем-то увлекался, но потом быстро бросал. Но недавно он пристрастился к теннису и теперь занимается им всерьез.

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