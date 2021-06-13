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«Наш кинохудожник»: Эмма Малинина показала увлечение младшего сына

Фрол увлекается видеосъемкой.

«Наш кинохудожник»: Эмма Малинина показала увлечение младшего сына
Эмма Малинина. Фото: instagram.com/doktoremmamalinina

Александр и Эмма Малинины в браке более тридцати лет. В 2000 году они стали родителями двойняшек – Устиньи и Фрола. Девушка решила пойти по стопам звездного отца и заняться музыкой. В этом году она окончила первый курс Королевского колледжа музыки в Лондоне, а в эти дни наслаждается отдыхом на итальянском побережье. Фрол выбрал тоже творческую профессию. Он занимается съемками. В своем Instagram Эмма поделилась фотографией младшего сына.

«Наш кинохудожник в деле», — написала Малинина.

Напомним, что жена музыканта – врач по образованию. У нее есть старший сын от первого брака, который уже подарил ей внуков.

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