Фигура позволяет: Эмма Малинина отметилась на прогулке в трендовых джинсах с поперечными разрезами

Бизнес-леди следит за трендами в моде и часто включает их в свой гардероб.

Жене музыканта Александра Малинина Эмме 59 лет, но блондинка, кажется, не имеет никакого отношения к этой цифре. Светская львица выглядит очень молодо, стройна и всегда со вкусом одета, поэтому можно подумать, что супруга звезды тайно открыла секрет молодости и красоты.

Подписчики Эммы Малининой, которые давно и пристально следят за своей любимицей, знают – за семью печатями свои тайны вечной молодости она не хранит и с удовольствием делится ими с фолловерами.

Бизнесвумен пристально следит за питанием, тщательно ухаживает за лицом и телом, держит руку на пульсе модных веяний. И каждый аутфит Эммы Малининой – это всегда повод обсудить вкус красотки. Накануне она с дочкой Устиньей отправилась на прогулку. И для выхода отдала предпочтение беспроигрышному комплекту «футболка и джинсы».

Эмма Малинина выгуляла одну из самых трендовых моделей этого сезона – джинсы с поперечными разрезами на штанинах в области бедер. Фигура светской львицы позволяет буквально любые фасоны джинсов, и этот — не исключение. Такую модель облюбовали в нынешнем сезоне многие знаменитости. Певица Ольга Бузова, например, имеет в своем гардеробе не одну пару такого фасона.

Смотрите также