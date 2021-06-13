«Растет Арсюха»: у братика Гном Гномыча режутся первые зубки

Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — Саша — разместил на своей страничке свежее видео с участием младшего братика.
Арсений Плющенко в клетчатом костюмчике и белой панамке катался на коляске с педалями. А его старший брат Саша или Гном Гномыч, как привыкли звать мальчика в семье, решил помочь малышу. Саша катал братика и издавал звуки мотора автомобиля.
«Растет Арсюха не по дням, а по часам! Сегодня появился первый зубик», — поделился радостной новостью Гном Гномыч.
Фанаты семьи Яны Рудковской и ее детей были восхищены игрой двух братьев. Они умилялись картине семейной идиллии и пожелали крошке-Арсению расти большим и здоровым.
«С первым зубиком, малыш, прям ангелочки-братики», «Какие хорошенькие мальчики», «Сладкий малыш, пухлик», «Поздравляю с таким хорошим, милым событием», «Ты очень классный старший брат», — написали поклонники Гном Гномыча в комментариях под видео братьев.
Напомним, о появлении на свет второго совместного ребенка Яна Рудковская и Евгений Плющенко сообщили первого октября 2020 года. Пара воспользовалась услугами суррогатной матери.
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