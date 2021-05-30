Посиделки с друзьями: Саша Плющенко пригласил товарищей на шашлыки

В этом году старшему сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко – Саше исполнилось восемь лет. Мальчик окончил первый класс, добился побед на соревнованиях по фигурному катанию. В выходные юный спортсмен решил пригласить к себе в гости друзей на шашлыки. Видеороликом поделился в своем Instagram.

«Пригласил после тренировки друзей из школы «Ангелы Плющенко» на шашлыки и стрелялки к нам в гости! Кому интересно, чем угощали, бегом смотреть», — написал Гном Гномыч.

больше по теме «Счастлив!»: Саша Плющенко похвастался очередной золотой медалью Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской с малых лет занимается фигурным катанием.

Напомним, недавно Саша вместе с родителями отдохнул на Мальдивах и вновь приступил к тренировкам на льду и зале. Чемпион также занимается балетом под руководством личного тренера.

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