Брюнетка с точеной фигурой: как выглядит красавица-жена Демиса Карибидиса

Демис Карибидис накануне побывал на футбольном матче «Бельгия-Россия», благодаря чему поклонники резидента Comedy club смогли увидеть его красавицу-жену Пелагею, с которой он предстал среди зрителей.

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«Болели, честное слово!» — написал он в личном блоге про игру, которая обернулась для нашей команды разгромным проигрышем со счетом 6:0.

Пара держалась во время матча близко друг к другу и не скрывала теплых чувств. Пелагея выбрала для выхода в свет с мужем довольно сдержанный наряд в виде актуальных джинсов клеш и облегающего черного лонгслива. Тем не менее, и в этом наряде было отлично видно хорошую фигуру девушки. Отметим, что избранница комика – мама четверых детей.

Чета воспитывает сына Яниса и трех дочек: Софико, Доротею и малышку, имя которой они пока не раскрывают. Младшая наследница появилась на свет в апреле этого года. И, судя по внешнему виду Пелагеи, молодая мама оправилась после родов и пришла в форму очень быстро.

Отметим, что избранница Карибидиса дама хоть и красивая, но не очень любит светские тусовки. Девушка предпочитает жить спокойной семейной жизнью в тени своего мужа. Единственный звездный час возлюбленной артиста был в 2014-м году, когда он во время юбилейного концерта Comedy club публично сделал ей предложение, растрогав этим поступком многих своих поклонников.

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