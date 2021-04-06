«Люблю тебя каждую секунду»: Демис Карибидис поделился первым фото с новорожденной дочкой

Звезда сериалов «Отпуск» и «Жуки» в четвертый раз стал папой.

Демис Карибидис поделился прекрасной новостью с поклонниками. Резидент Comedy Club и его супруга Пелагея в четвертый раз стали родителями. На этот раз в семье вновь появилась девочка.

Счастливый молодой отец разместил в Instagram фото, на котором запечатлен с новорожденной малышкой на руках.

«Пелагуша осчастливила нашу семью в очередной раз! IronMama! Люблю тебя каждую секунду! Доча, расти здоровой, счастливой, воспитанной! Неси в этот мир добро, и он тебе обязательно ответит», — написал Демис Карибидис под снимком.

Он также поделился фото, на котором его большая семья запечатлена в полном составе — теперь у Демиса и Пелагеи три дочери и сын.

Поклонники и звездные друзья пары тут же начали поздравлять их с прибавлением. Они желают родителям и их малышам счастья и здоровья.

Стоит отметить, что Демис Карибидис сумел создать крепкую и дружную семью. Со своей супругой он познакомился, когда еще не был знаменит и только начинал играть в КВН. Влюбленные долго проверяли свои чувства и поженились только спустя несколько лет отношений.

Смотрите также