«Добавим в жизнь солнца!»: Васильев огласил самые модные оттенки 2021 года  

Один из этих цветов легкой поступью стал появляться на подиумах еще в прошлом сезоне.

Александр Васильев в эфире «Модного приговора» огласил оттенки, которые Институт цвета Pantone назвал самыми актуальными в 2021 году. Это серый и желтый тона.

«Добавим в жизнь солнца!», — видимо, так решил Институт цвета Pantone и назвал сразу два цвета года. Цвет солнца – это воплощение позитива, которого нам не хватало в 2020-м году. А серый – стойкости и силы», — сказал ведущий.

Историк моды сообщил, что оттенки года выбирают 8-12 анонимных экспертов, обычно в группу входят дизайнеры, ученые и преподаватели, изучающие теорию света и цвета. Любопытно, что Надежда Бабкина и Эвелина Хромченко, после некоторых рассуждений заметили, что лично они бы назвали цветом года красный. Стилист сказала, что у россиян могут быть свои тренды и предпочтения и этого не стоит стесняться.

К слову, желтые оттенки актуальны еще с прошлого года, в числе самых трендовых ранее Александр Васильев называл тона гоголя-моголя и шафрана.

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