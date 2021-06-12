«Невзгоды не сотрут»: Валерия и Олег Газманов поздравили страну с Днем России

Артисты выступят на концерте в честь государственного праздника.

Исполнительница Валерия поздравила любимую страну в День России. К словам певицы присоединился ее коллега — Олег Газманов.

В одной из последних публикаций личного профиля жены Иосифа Пригожина появилась фотография Валерии на природе. Артистка в ярко-розовой кофте и серой кепке собирала и внимательно рассматривала ягоды земляники. Таким способом певица напомнила о своей любви к Родине.

«С праздником, любимая страна!», — написала Валерия в комментариях под снимком из личного архива.

А на личной странице Олега Газманова можно было увидеть следующее сообщение, адресованное всем россиянам:

«С Днем России! Озера синие, как Родины глаза. Взмахнет ресницами пшеница на ветру. Сугробы зимние и летняя гроза… Из нашей памяти невзгоды не сотрут… С праздником! Сегодня пою на Красной площади! Смотрите телетрансляцию! А Вы что будете сегодня делать?».

Подписчики Газманова ответили кумиру и рассказали, чем займутся в День России:

«Сегодня буду просто отдыхать!», «А мы придем посмотреть, как вы поете», «Смотреть матч «Россия- Бельгия»!», «Картошку полоть».

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