«Мне надо ее подержать, понюхать, потискать»: Валерия нежно высказалась о внучке Селин

По словам певицы, у них с мужем продюсером Иосифом Пригожиным в жизни появилась дополнительная радость.

Певица Валерия очень нежно высказалась о своей внучке Селин. У них с мужем продюсером Иосифом Пригожиным появилась за последний год дополнительная радость.

«Когда мы встречаемся, я понимаю, что именно малышка Селинка — точка притяжения для меня и Иосифа. Мне надо ее подержать, понюхать, потискать. Мне кажется, будто это мой ребенок. Я беру ее в руки и знаю, как мыть, как кормить. Руки-то помнят, я три раза прошла эту школу! Наверное, закрепление рефлексов произошло».

Валерия

Как заметила Валерия, у них с мужем совместный бюджет. Они никогда не тратят деньги попусту, и чтобы другой не знал о покупках. По словам певицы, ей подарки просто не нужны. Материальные вещи исполнительницу давно не радуют. Ей больше нравится, когда подарки делаются без календарных поводов. Иосиф Пригожин так, кстати, и делает. К примеру, недавно подарил красивые дорогие часы, о которых звезда давно мечтала, сообщает «Комсомольская правда-Калининград».

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Напомним, что внучку Селин Валерии подарил сын Арсений. Сама она называет девочку исключительно конфеткой и печенькой. Исполнительница без ума от девочки.

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