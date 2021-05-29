«Иногда мне кажется, что мы ровесники»: Анфиса Чехова в комбинезоне с цветочным принтом показала подросшего сына на отдыхе на Мальдивах

Ведущая реалити-шоу «Взвешенные и счастливые люди» Анфиса Чехова разместила на своей странице фотоотчет с Мальдивских островов. Примечательно, что знаменитость в белоснежном комбинезоне с синим цветочным принтом позировала не одна, а с сыном Соломоном.

Напомним, в далеком 2012 году Чехова родила сына от актера Гурама Баблишвили.

«Мальдивские остатки — сладки. Этому мальчику на днях исполнится девять лет… Но иногда мне кажется, что мы ровесники. То он меня поражает своей недетской мудростью, то я себя своей детской игривостью и желанием уехать куда-нибудь далеко на игрушечном поезде с моими друзьями: Единорожком, Ежиком и розовым Слоном, а не вот это вот все», — поделилась Анфиса.

Поклонники знаменитости остались в восторге от солнечных кадров. Некоторые подписчики Анфисы заявили, что Соломон действительно сильно вырос. Другие — заметили який блеск глаз молодой телеведущей:

«Солик! Как вырос», «Очень классно, когда мама с сыном на одной волне», «Девять лет — это уже взрослый. Повезло ему с вами», «Классно быть со своим ребенком на одной волне», «Анфиса, выглядите потрясающе! Как девочка».

Смотрите также: