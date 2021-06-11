Невозможно поверить, что это все ее: 43-летняя Екатерина Климова устроила фотосессию с подросшими детьми

Звезда театра и кино Екатерина Климова своей главной ролью считает роль мамы. У актрисы четверо детей от трех браков.

Старшей дочери Екатерины Климовой Лизе Хорошиловой девятнадцать лет, сыновьям от брака с Игорем Петренко Матвею и Корнею, соответственно, пятнадцать и тринадцать лет. А младшей дочери Белле, которую Екатерина Климова родила, будучи замужем за Гелой Месхи, осенью исполнится шесть лет.

больше по теме Рядом с любимыми: Екатерина Климова в лавандовом худи предстала с повзрослевшими сыновьями от Игоря Петренко Звезда похвасталась обновками для наследников.

Актриса решила сделать памятные фото со всеми своими наследниками сразу. В Instagram Екатерина Климова поделилась бекстейджем со съемок. На видео звезда театра и кино предстает в обществе очаровательных и милых людей, для которых она не знаменитость с экрана, а просто любимая и красивая мама.

В кадре Екатерина держит на коленях младшую дочку Беллу, старшая Лиза уютно устроилась у маминого плеча, а парни окружили родительницу с двух сторон.

Стоит отметить, что несмотря на несколько беременностей, Екатерина Климова сумела сохранить великолепную фигуру, она стройна и прекрасна и запросто может дать фору юным девушкам.

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