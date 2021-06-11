«Нравится?»: Ксения Бородина подарила старшей дочери колье и подвеску Tiffany

Маруся пришла в восторг от презента своей звездной мамы.

Накануне, 10 июня, старшей дочери ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной Марусе исполнилось двенадцать лет.

Звездная мама трогательно поздравила наследницу, посвятив ей пост на своей странице в Instagram.

Ксения Бородина, обожающая баловать обеих своих дочерей, преподнесла Марусе в подарок колье и подвеску Tiffany. В сторис телеведущая запечатлела этот момент. Она передала Марусе голубой пакет.

«Давай, что там?» — призвала Ксения Бородина дочку открыть подарок.

В голубом пакете лежала такого же цвета коробочка, перевязанная белой ленточкой, а в ней оказалась цепочка с подвеской в виде цветка.

«Нравится?» — поинтересовалась у дочери звезда.

Та в ответ согласно кивнула головой.

Ксения Бородина показала, сколько цветов подарили Марусе. Вазами и корзинами с гортензиями, пионами, розами, лобелиями нежных розовых оттенков уставлена вся гостиная в доме звезды.

«Какую красоту нам вчера нанесли. Смотрите, какое все нереальное», — восторгалась Бородина в сторис Instagram.

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