«Прости, если иногда мы переживаем трудности»: Бородина поздравила дочь с днем рождения

10 июня свой день рождения отмечает старшая дочь известной телеведущей Ксении Бородиной — Маруся. В 2021 году девочки исполнилось 12 лет. Звездная мама написала в Instagram, что очень гордиться своей наследницей, с ней звезда впервые познала, что такое настоящая любовь.

«Малышка моя, мы с тобой очень много прошли, когда-то мы были одни и сумели все преодолеть. Я всегда хотела подарить тебе лучшую жизнь, много добра и любви. Прости, если иногда мы переживаем трудности, обещаю, что никогда тебя не подведу», — написала Бородина, обращаясь к дочери.

Она добавила, что Маруся еще и прекрасная старшая сестра, на которую ровняется младшенькая Теона. Сейчас именинница оказалась далеко от матери и сестры, поэтому Ксения смогла поздравить ее только по телефону. Во время разговора звезда ощутила, что ее дочь — еще совсем ребенок, несмотря на возраст в 12 лет. Девочку под постом матери поздравили Ольга Орлова, Анна Семенович, Наталья Варвина и другие известные блогеры.

Напомним, Бородина родила первую дочь в браке с бизнесменом Юрием Будаговым, но уже через два года после появления ребенка пара развелась. Еще через несколько лет, после ряда романов с участниками шоу «Дом-2» звезда вышла замуж за другого предпринимателя, Курбана Омарова, и подарила ему дочь Теону. Супруги вместе с по сей день, хотя иногда в прессе проскакивает информация об их возможном расставании.

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