Деревенский отдых: Муцениеце в бикини сравнили с 15-летней девушкой

Пока некоторые звезды, в том числе бывший муж Агаты Муцениеце – Павел Прилучный отдыхают на Мальдивах, актриса решила набраться сил в деревне. В своем Instagram она разместила фото, на которых позировала в бикини горчичного оттенка.

«Нарвала сирени. А вы любите такой отдых? Деревенский?», — подписала кадры Муцениеце.

Фанаты оценили публикацию и засыпали ее комментариями.

«15-летняя Агата», — написала Наталья Рудова. «Хороша!», — прокомментировал фото Тимур Родригез. «Фотки огонь! Какая красавица – сильная и независимая! Очаровательная и нежная!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Агату, которая в прошлом году развелась с главным «Мажором» страны, подозревали в новом романе с женатым мужчиной. Однако звезда все опровергла. О своей личной жизни она теперь не говорит.

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