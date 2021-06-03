Летняя женственность: Муцениеце в джинсах-дудочках и блузке с пышными рукавами появилась на съемках

Агата Муцениеце не скрывает, что ей нравится следить за фигурой. После развода с Павлом Прилучным, она стала еще чаще заниматься спортом. Девушка также не побоялась поэкспериментировать с имиджем. Она нарастила волосы и покрасилась. Актриса стала чаще выходить в свет. Каждый раз она тщательно подбирает образы для проявления на публике.

Недавно на светском ужине Агата появилась в розовом струящемся платье, а на премию известного журнала она пришла в платье-сорочке. 2 июня девушка отправилась на канал «Москва 24», где снялась в одной из передач. Актриса облачилась в джинсы-дудочки и белоснежную блузку оверсайз с пышными рукавами. Образ дополнили сиреневые ботинки на белой подошве. Муцениеце сделала нежный макияж и собрала волосы в хвост.

Наряд подчеркнул стройные ноги девушки. При этом она скрыла изъяны в области живота. С помощью своего наряда актриса стала выглядеть еще более женственно. Она похвасталась летним повседневным аутфитом.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие одарили ее комплиментами. «Тот случай, когда даже в пледе — красотка», «Невероятная красавица», «Очень красивая женщина. Мечта любого мужчины», «Нежная стала, более женственная!», «Агаточка, как же приятно на вас смотреть. Вы такая настоящая», «Какова красота», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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