Курс на нежный беж: Клава Кока подчеркнула изгибы фигуры костюмом из латекса

В таком образе звезда появилась в студии у Ивана Урганта.

Недавно Клава Кока сделала себе роскошный подарок – артистка купила свой первый «Майбах». После они блистала в «голом» платье на премии «Муз-ТВ», а теперь появилась в не менее соблазнительном костюме в студии у Ивана Урганта.

Клава отдала предпочтение нежному бежевому оттенку и латексу, выбрав юбку миди по фигуре и кроп-топ с длинными рукавами. Компанию в студии «Вечернего Урганта» ей составил Сергей Жуков, с которым певица недавно записала дуэт.

«Шикарно выглядишь! Красотка! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, карьера Клавы пошла в гору после того, как она подписала контракт с «Блэк Стар» в 2015 году. Теперь артистка собирает стадионы и выпускает один хит за другим.

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