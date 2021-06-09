«Сошлись три поколения»: Клава Кока и Сергей Жуков снимают клип на совместную песню

45-летний певец Сергей Жуков поделился с поклонниками видео, на котором его 11-летний сын Энджел поет с Клавой Кокой ее совместный хит с «Руки вверх!» под названием «Нокаут». Звездный отец отметил, что мальчик сам напросился на встречу с популярной блогершей, разучил песню на гитаре и очень волновался во время исполнения. Но взрослого артистка умилило даже не это.

«Клава была совсем малышкой, когда в первый раз услышала песни «Руки Вверх!» и полюбила группу. А сегодня Энджел восхищается творчеством Клавы, — написал Сергей Жуков в Instagram. — Так вышло, что на этом видео сошлись три поколения, которые любят и понимают творчество друг друга! И это очень ценно — быть на одной волне с людьми, независимо от возраста».

Певец отметил, что у него сейчас проходят совместные съемки с Кокой, намекнув на то, что в скором времени на песню «Нокаут» появится клип.

Напомним, грустная романтическая песня вышла в мае 2021 года и быстро стала хитом дискотек и соцсетей. Клава Кока уже несколько недель дразнит поклонников клипом на эту композицию.

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