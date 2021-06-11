Наташа Королева в шортиках цвета взбесившейся Барби и кроксах станцевала с сестрой для TikTok

Звезда 90-х Наташа Королева в мае отметила свой 48-й день рождения, а следом, в июне, именинницей стала ее старшая сестра Ирина Осауленко, наиболее известная в Украине как певица Руся. Звездное семейство решила отметить это событие и отправилось в отпуск в Северную столицу.

Королева с именинницей и мамой Людмилой Порывай уже осмотрели местные достопримечательности, покатались по рекам и каналам Петербурга, не раз побывали в ресторанах города. Празднование продолжается, и накануне знаменитые сестры решили поделиться хорошим настроением с пользователями молодежного TikTok.

Певицы с задором станцевали под одну их украинских песен прямо на улице. Для съемок Наташа Королева облачилась в удлиненную футболку и шортики уже полюбившегося ей цвета «взбесившаяся Барби», который, кстати, в этом сезоне на пике популярности. Кроме того, в качестве обуви жена Тарзана выбрала неоднозначную пару ярко-зеленого цвета — резиновые кроксы, споры о которых между стилистами ведутся самые горячие.

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