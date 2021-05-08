Цвета «взбесившейся Барби»: Наташа Королева похвасталась в Майами своим маникюром

Много кто из звезд на майские выходные улетел в теплые края. Практически все заграничные направления закрыты, поэтому выбор оказался не так велик, как хотелось бы. Мальдивы и Дубай стали основными точками притяжения селебрити, ищущими лета и моря.

А вот Наташе Королевой повезло, наверное, чуть больше. Звезда с мужем и сыном улетела в Майами. Там у нее проживает мама, поэтому сложностей с пересечением границ у нее не возникло.

Каждый свой день в Майами Королева проводит в наслаждении. На этот раз звезда села за руль престижного немецкого паркетника. «Мы отжали у подружки Porsche новый», — засмеялась певица, показывая салон авто.

При этом Королева как бы между делом продемонстрировала свой отпускной маникюр. Звезда позаботилась о том, чтобы он был исполнен в трендовых цветах сезона. И неудивительно, что ногти певицы были выкрашены в оттенок розового, который Эвелина Хромченко ранее представила как цвет «испуганная Барби».

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