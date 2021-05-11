Из ОАЭ — на развод: Курбан Омаров засветил загадочное свидетельство из ЗАГСа

Блогер записал видео, в котором намекнул, что их семейной жизни с Ксений Бородиной пришел конец.

Курбан Омаров, видеоблогер и по-совместительству муж звезды телепроекта «Дом-2» Ксении Бородиной показал чудеса телепортации в своем новом видео. Блогер поделился занятным роликом о своих перемещениях из ОАЭ в Москву, а после заглянул в Кутузовский ЗАГС.

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Этого визита поклонники и злопыхатели пары ждут давно: одни со страхом, другие с радостью. Бородиной и Омарову пророчат развод вот уже несколько лет, но пара сохраняла отношения вопреки всем домыслам.

Но, видимо, дыма без огня не бывает, именно поэтому на отдых супруги отправились в разных компаниях. Блогер с сыном в ОАЭ, в то время как телеведущая полетела в Дубаи с дочками и мамой. Тем не менее, слухи о разводе они не подтверждают и никаких комментариев на эту тему не дают.

По крайней мере пока.

И тут вдруг видео видео, которое еще больше запутало ситуацию. Курбан Омаров под грустную музыку продемонстрировал розовое свидетельство, выданное в ЗАГСе. Поклонники уверены — это финальный аккорд и документ о расторжении брака получен. Но точно утверждать никто не берется, так как разобрать слова на бумаге невозможно, сообщает 5-tv.ru.

Ранее сообщалось, что перезапустившийся «Дом-2» снова получит площадку на Сейшелах. Локация была закрыта из-за коронавируса, но руководство вновь решило отправить участников на острова, сообщает телеканал «360»

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